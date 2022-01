ARCHIEF RIJNMOND 16 jan 2022 - Tijdreis

Ik was flink achterop geraakt in het lezen van het Rotterdams Dagblad, de krant waarop ik een weekendabonnement heb, en waarvan ik de doordeweekse uitgaven jarenlang uit de diverse oud papier-bakken op de redactie van Rijnmond heb meegenomen. De achterstand had de vorm aangenomen van een enorm papierbastion naast ‘mijn’ kant van de bank thuis.

Maar uiteindelijk is het me gelukt om alles door te werken.

De oudste krant die ik tijdens mijn inhaalrace van afgelopen maanden ben tegengekomen dateerde geloof ik van december 2018.

Dan heeft u een indruk.

Ik kan moeilijk ontkennen dat ik heb vrij sterk de neiging heb om meer te willen dan waarvoor ik tijd heb. Die stapels achterstallige kranten vormden daar een van de bewijzen van. Hierna wacht mij nog een glooiend landschap van oude tijdschriften en boeken, en een stuwmeer aan onbeluisterde platen en cd’s.

Het devies bij dit alles is: rustig aan doen.

En me troosten met de gedachte dat ik me in elk geval nooit hoef te vervelen. Al dat materiaal is geestelijk voedsel voor járen.

Die oude kranten die ik de laatste tijd heb doorgewerkt, hebben me nu en dan ook flink aan het denken gezet. In zekere zin was Theresa May voor mij tot voor kort nog de geplaagde premier van Groot-Brittannië, nam Peter R. de Vries nog levend en wel deel aan het publieke debat en was er in een belangrijk deel van de stapels van corona niets te bespeuren. Ik merkte ook dat ik in gedachten de oude kranten verdeelde in die van vóór en die van ná het uitbreken van de corona-pandemie.

De kranten van vóór corona leken wel berichten uit een andere, bijna naïeve, wereld. Met terugwerkende kracht leken veel van de problemen waar we ons toen mee bezighielden futiel. Dwars door het krantenpapier heen wilde ik Peter R. de Vries ook waarschuwen. En Theresa May geruststellen door haar te verzekeren dat ze het toch niet ging redden tegen die bullebak van een Boris Johnson.

Tussen het moment dat ik die kranten op de stapel heb gelegd en het moment dat ik er eindelijk aan toekwam om ze ook echt te lezen is de tijd gewoon voortgeraasd.

Het deed me denken aan een ansichtkaart die ik ooit vond tussen allemaal oude spullen. Een ansichtkaart met daarop de wens voor een gelukkig 1940.

Toen ik die ansicht zag, dacht ik: misschien is het maar goed dat je van de toekomst alleen maar vage contouren ziet. En soms zelfs dat niet eens. Meer weten zou je zomaar de adem kunnen benemen.

Het leven laat zich het beste leven met één dag per keer.?Meer is eigenlijk niet te doen.

Wist u trouwens al dat Duncan Laurence uit Hellevoetsluis voor Nederland meedoet aan het Songfestival?

Hij wordt zowaar gezien als kansrijk.

SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je - John Verkroost

2. Douze Points - The Flamingo’s

3. Gelukkig nieuwjaar - Marcel Harmsen

DE NACHT IN ROTTERDAM IS LANG

4. Rotterdam-Song - Onbekende Duitse zangeres

5. Junge Leute brauchen Liebe - Nana Gualdi

6. Das Meer - Liselotte Malkowsky

7. Die Försterliesl - Friedel Hensch

8. Rotterdam-Song - Onbekende Duitse zangeres

9. In Hamburg sind die Nächte lang - Fred Bertelmann

10. Rotterdam-Song - Onbekende Duitse zangeres

11. Danke Schön - Hildegard Knef

12. De nacht in Rotterdam is lang - Ans Heidendaal

13. Rotterdam bij nacht - Ansje van Brandenberg

14. Op Katendrecht zijn de nachten lang - De Binkies

CORONA

15. Flauwekul - Eddy de Jong

16. Mondmaskerblues - Martin Reekers

17. The town of Rotterdam, New York - The Guy Who Sings Songs About Cities & Towns

18. Fijn d’r vandoor in m’n automobiel - Gerard Cox

19. Steel guitar rag - anoniem op Creation label