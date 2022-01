Alle operatiekamers weer open: Ikazia Ziekenhuis begint met wegwerken 'inhaalzorg'

De spanning heeft volgens Kievit te maken met het torenhoge aantal besmettingen. Dat aantal zal de komende tijd alleen maar verder stijgen, is de verwachting. De invloed op het aantal ziekenhuisopnames is vooralsnog beperkt. Het grootste aantal is opgenomen vanwege de omikronvariant, stelt Kievit. De patiënten zijn over het algemeen minder ziek. "Dat zie je aan de terugloop op de ic. Ook zien we dat de ligtijd korter is. Mensen gaan snel weer naar huis, al dan niet met zuurstof. Omikron lijkt een duidelijk mildere variant te zijn."

Toch houdt Kievit nog een slag om de arm. "Gezien het hoge aantal besmettingen wordt het de komende veertien dagen, drie weken best spannend. Ook wij zien natuurlijk aantallen waarvan wij denken: waar gaat dat naar toe? Stabiliseert het zich verder of blijken de aantallen zelfs iets lager te zijn, dan denk ik dat we echt de volgende stap kunnen nemen. Ik denk dat we over een dag of acht tot tien wel kunnen zien of die groei gaat plaatsvinden."

Inzet besmet personeel

Het Ikazia Ziekenhuis komt langzamerhand weer toe aan inhaalzorg, vertelt Kievit. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitgestelde operaties. "Onze operatiekamers gaan weer volgepland worden. Maar daarbij moeten we niet vergeten dat we ook daar personeel hebben rondlopen dat besmet kan raken. Bedden hebben we voldoende, maar het gaat om de handen aan dat bed. Tot een dag of tien, veertien geleden leek er een daling te zijn in het ziekteverzuim. Maar de afgelopen week zien we duidelijk weer een stijging. De versoepeling van de coronamaatregelen is goed. Alleen moeten we uitkijken dat we daarin niet gaan doorslaan. Er wordt zelfs gesproken over het inzetten van besmette mensen. Daarin zou ik toch wel echt terughoudend willen zijn. Maar het is voor alle zorgorganisaties prettig dat de quarantaineregels wat ruimer worden."

Wat de inhaalzorg betreft waarschuwt Kievit voor te hoge verwachtingen. Het is nog maar de vraag of die achterstand in 2022 nog kan worden weggewerkt, zegt hij. "Dat dachten we in 2020 en 2021 ook en telkens viel het tegen. Dus ik wil daar wat terughoudend in zijn. Ik denk dat we blij moeten zijn als we aan het eind van 2022 kunnen zeggen dat we een heel eind zijn opgeschoten."