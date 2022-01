Vrouw overleden bij steekpartij in Abbenbroek, ex-partner zwaargewond na sprong van viaduct boven snelweg

In de Schoolstraat in Abbenbroek is maandagochtend een vrouw doodgestoken. De dader is korte tijd daarna van een viaduct er hoogte van de Hartelbrug gesprongen en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Aan de steekpartij ging een ruzie op straat vooraf. Volgens de politie ging het om een conflict in de relationele sfeer.