A15 tussen Rotterdam en Europoort weer vrijgegeven na sprong van viaduct, verband met dodelijke steekpartij in Abbenbroek

De A15 tussen Rotterdam en Europoort is weer vrijgegeven. De weg was ter hoogte van Hoogvliet urenlang dicht vanwege onderzoek naar een ongeval.

Kort na een fatale steekpartij in Abbenbroek is een man van een viaduct ter hoogte van de Hartelbrug gesprongen. Hij kwam voor een auto terecht en raakte zwaargewond. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie kenden de man en de doodgestoken vrouw elkaar.