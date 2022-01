Kralingers zijn geluidsoverlast van studenten meer dan zat: 'Het is niet alleen in het weekend'

Het stoppen van overlast en de leefbaarheid vergroten zijn de twee voornaamste doelen, vertelt bestuurslid André van Wijk. Hij is één initiatiefnemers van de stichting en woont al lange tijd in Kralingen. "STOK is opgericht om de krachten te bundelen, want al jaren merkten wij dat heel veel mensen individueel op verschillende plekken last hadden. Na een aantal bewonersavonden, waarbij ook de gemeente was betrokken, hebben we gezegd: we moeten ons nu gaan verenigen om samen met de gemeente ervoor te zorgen dat dit stopt."

André van Wijk is bestuurslid van Stichting Stop Overlast Kralingen | Foto: Jacco van Giessen

Met een andere buurtbewoner, Hetty Rommers, staat hij maandagochtend op de voetgangersbrug over het Buizengat, tussen de Struisenburgstraat en de Buizenwerf. Buiten het beruchte Lusthofkwartier, waar Van Wijk woont, gaat ook dit deel van Kralingen gebukt onder de overlast.

"Het gaat om het rumoer, om het geluid, maar ook om het vuil op straat", zegt Rommers. "De studenten wonen hier in enorme flats. Daar zitten alles bij elkaar duizenden studenten. Ik woon hier 25 jaar en er zaten altijd wel wat studenten, maar die zaten met name op kamers bij een hospita. Inmiddels worden al die panden verkamerd tot vaak zes, zeven kamers per woning. Als dat heel dicht op elkaar ligt, geeft dat enorm veel overlast."

Toename verkamering

Van Wijk herkent deze ontwikkeling. "We zien in het Lusthofkwartier - zeker de afgelopen jaren - een enorme toename van verkamering. Waar vroeger gezinnen woonden, worden die panden opgekocht door investeerders of door mensen die wel wat geld op de rekening hebben."

Volgens de buurtbewoner zijn er enkele straten waar 60 tot 70 procent van de woningen verkamerd is. "Als daar nog gezinnen wonen, dan wonen die eigenlijk tussen alleen maar studenten."

Studentenfeestjes

Volgens Van Wijk uit de overlast zich in zijn deel van de wijk met name in geluidsoverlast. "En dan heb ik het niet alleen over het weekend. Er is een toename van het aantal feestjes. Vaak horen wij: ja, maar dat is toch logisch met corona? Maar ook ruim voor corona merkten we dat."

Volgens Rommers leert de ervaring dat het naderende voorjaar en zomer de geluidsoverlast niet ten goede zal komen. "Als alles weer naar buiten komt, begint de overlast weer. Dan is het veel heftiger dan nu."

Ook bewoonster Hetty Rommers ervaart in Kralingen veel studentenoverlast | Foto: Jacco van Giessen

Stoplichtsysteem

Om die overlast tegen te gaan, is een zogenaamd stoplichtsysteem in het leven geroepen. Wanneer de gemeenteraad daarmee instemt, kan het in Kralingen ten uitvoer worden gebracht. "Wanneer het stoplicht rood wordt, dan heb je als pand al behoorlijk wat overlast veroorzaakt. Dan zijn er meerdere waarschuwingen geweest, boetes opgelegd en klachten geweest. Uiteindelijk komt dat stoplicht op rood en dan kan de vergunning voor kamerverhuur door de eigenaar worden ingetrokken", legt Rommers uit.

"Hoe raar het ook klinkt: wij hopen natuurlijk dat het niet gaat werken", voegt Van Wijk toe. "Wij zijn er helemaal niet op uit dat mensen uit hun huis worden gezet, maar het is uiteindelijk wel een soort pressiemiddel richting bewoners en eigenaar om te zeggen: als je je niet gedraagt, dan krijg je er problemen mee."

Toezicht

Rommers en Van Wijk merken dat het toezicht in de wijk steeds beter wordt. De politie komt volgens Rommers sneller, een ervaring die wordt gedeeld door Van Wijk. "Wij hadden vrijdagavond het eerste bewijs dat het werkt. Zowel toezicht en handhaving als politie was aanwezig om een feestje te stoppen. Dat gebeurde snel. Wat dat betreft begint het nu te lopen. Kralingen moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor studenten, maar niet alleen maar."

Er is ook contact geweest met wethouder Karremans. "De wethouder is een of twee keer bij ons geweest, dus in zekere zin hebben we daar geregeld contact mee. Ook wethouder Kurvers van Bouwen en Wonen heeft gezegd: wij moeten dit stoppen.

Student Iannis Riccardo over de overlast in Kralingen | Foto: Rijnmond

'Dit kun je verwachten'

De 22-jarige Italiaanse student Iannis Riccardo woont in Kralingen. Sinds augustus woont hij in de Maasstad en vindt het er fantastisch. Toch zegt hij de klachten van omwonenden wel te herkennen. "Het gaat gewoon om de feestjes. Dan hoor je harde muziek en soms zelfs geschreeuw. Het zijn natuurlijk studentenwoningen, dus je zou het kunnen verwachten."

Wel vindt hij dat de desbetreffende studenten hun verantwoordelijkheid moeten nemen, net als de eigenaren van de studentenwoningen. Wel zijn er maatregelen genomen, zoals mosquito's, apparaten die een hoog geluid produceren zodat jonge mensen worden geweerd uit de omgeving. Toch heeft dat volgens de student niet geleid tot minder feestjes.

De 22-jarige student geeft tegelijkertijd aan dat omwonenden die klagen ook rekening moeten houden met de studenten. "De bewoners hebben vroeger ook gefeest. Ze moeten op z'n minst begrijpen dat er een paar nachten per week een feestje wordt gegeven. We zijn jong en moeten leven onder deze coronamaatregelen. Zij hadden dat probleem niet."