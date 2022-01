Podcast Sparta over de blunder van Coremans: 'De naam van Victor Kros is bij elke Spartaan weer voorbij gekomen'

In de eerste Podcast Sparta van het jaar 2022 blikken Ruud van Os en Anton Slotboom terug op de hervatting van de eredivisie, met een 1-1 gelijkspel bij Cambuur. Wat overheerst is de grote keepersfout van Tim Coremans, de vervanger van Maduka Okoye.

"Ik moest er even van bijkomen... een fascinerend moment. De naam van Victor Kros kwam meteen weer boven bij elke Spartaan. Zo'n blunder was het ook," zegt Anton Slotboom. Hij doelt op een grote fout die de voormalig Sparta-keeper ooit maakte in een uitwedstrijd bij Roda JC.

De blunder van Coremans maskeert wel dat Sparta verder best een goede indruk maakte in Leeuwarden. "Voetballend was het misschien wel het beste Sparta van dit seizoen," zegt Ruud van Os. "Alleen werd wel de rekening gepresenteerd voor het missen van de vele kansen. Maar goed voetbal wordt uiteindelijk beloond, daar geloof ik in. Dus deze wedstrijd geeft vertrouwen voor de rest van dit seizoen."

Dat vertrouwen straalt ook door in de voorbeschouwing van de mannen op de komende wedstrijd, thuis tegen FC Utrecht. Ruud van Os denkt daarbij aan zondag 18 september 1983. Bij de rust 1-0, na een goal van Holverda. Einduitslag: 6-1. "Barry Hughes was toen net terug op Het Kasteel, met zijn nieuwe club. Een bijzondere middag. 'Barry neem je rotzooi mee' werd toen gezongen vanaf de tribunes. Those were the days."

Luister hieronder de gehele podcast terug, waarin ook Anton Slotboom weer het archief in duikt en de uitzending van FC Rijnmond met de nieuwe td Nijkamp wordt nabesproken.

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!

Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl