Walemark definitief Feyenoorder, contract voor 4,5 jaar voor de Zweed

De Zweed Patrik Walemark is definitief Feyenoorder. Afgelopen zaterdag zat hij bij de wedstrijd tegen Vitesse al op de tribune in De Kuip en nu heeft de club zijn komst bevestigd. De aanvaller tekent een contract voor 4,5 jaar in De Kuip. Een transfersom is niet genoemd door de club.

Walemark is een 20-jarige Zweedse rechtsbuiten die overkomt van BK Häcken. In de Zweedse competitie kwam hij vorig seizoen, dat in dat land in begin december eindigt, tot negen doelpunten en acht assists namens Häcken. Ook was hij trefzeker bij Zweden Onder 21.

Na de Amerikaan Cole Bassett, is Walemark de tweede winterse aanwinst van Feyenoord. De linkspoot moet op de rechterflank de concurrentiestrijd aangaan met Alireza Jahanbakhsh.