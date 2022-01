The Voice Senior-kandidaat Noble: 'Voorlopig allemaal de lul in de broek houden'

Noble is niet verbaasd van het nieuws over The Voice | Foto: Rijnmond

Noble is niet verbaasd van het nieuws over The Voice

Marianne Noble uit Dordrecht, die in 2018 meedeed aan The Voice Senior, is niet verbaasd over de verhalen die afgelopen weekend naar buiten zijn gekomen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. Ze vindt dat mannen met dergelijk gedrag "voorlopig nou allemaal de lul in de broek moeten houden". Noble kwam tijdens haar deelname ook in contact met bandleider Jeroen Rietbergen van The Voice, die onlangs zijn excuses aanbood voor zijn gedrag.

Het nieuws kwam naar buiten sinds het RTL-programma besloten heeft de uitzendingen stil te leggen vanwege aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik van meerdere mensen die bij The Voice betrokken zijn. Het programma BOOS van BNNVARA heeft aangekondigd om hier donderdag aandacht aan te besteden. Op maandagmiddag werd ook bekend dat RTL voorlopig stopt met het uitzenden van The Voice Kids en The Voice Senior.

Marianne Noble haalde in 2018 de finale van The Voice Senior. Tijdens haar deelname had ze ook te maken met Rietbergen, de inmiddels ex-vriend van Linda de Mol. "Ik heb veel aan hem gehad. We hebben zo veel lol gehad samen", zegt ze over de bandleider. "Maar ik zei wel altijd: 'Jeroen met z'n geile koppie'. Hoewel Rietbergen niet zozeer flirtte met haar, had Noble wel door dat het een charmeur was. "Het was niet zozeer bij mij, maar zelfs dan nog voelde ik mezelf een beetje leuk door hem. Dat gevoel gaf hij mij al."

Flirt met dochter

Als voorbeeld vertelt Noble over een moment tijdens een repetitie, waar Rietbergen bij was. "Hij vroeg me een nummer te zingen, maar ik zei dat mijn dochter die zo mooi kon zingen. Zij was er toevallig ook." Kennelijk beviel het geluid Rietbergen, want die vroeg of Noble's dochter ook mee wilde doen met The Voice. "En toen ging hij zo'n beetje eh... samen met haar, en daarna zagen we hem nog een keer en zei mijn dochter: 'Volgens mij vindt hij mij leuk.' Ik zei toen: 'Volgens mij vindt hij heel Nederland leuk'."

Noble: "Ik had altijd zo'n gevoel bij hem. Best jammer, want je kan best aardig zijn, als je geil bent. Toch?" Hoewel er meer namen worden genoemd, valt Noble niet van haar stoel over het nieuws. "Maar van Ali B. weet ik het niet", zegt ze.

Me too

Als de oud-finalist van The Voice Senior gevraagd wordt of seksueel grensoverschrijdend gedrag bij deze tijd hoort, zegt ze: "Ik vind het niet kunnen bij mensen die daar komen en zo zenuwachtig zijn. Het zijn zulke makkelijke prooien, net als in de sport."

Wat dat betreft vindt Noble het goed dat het allemaal naar buiten komt. "In de jaren '60 was ik ook behoorlijk wild. Toch is dit mij nooit overkomen. Wel dat iemand een keer een mooi portret van mij wilde schilderen. Wilde hij me naakt op de bank hebben, dan moest ik ook knokken om naar buiten te komen. Zo ging dat vroeger, maar toen werd daar niet zo hard aan getrokken."

Toch heeft de 70-plusser geen goed woord over vreemdgaan. "Zoals Paul Newman zei: Als je nou een biefstuk thuis hebt, waarom ga je dan buiten de deur voor een bal gehakt? En zo is het toch?" Ze zegt er dan ook niets van te begrijpen. "Als je nou zo'n leuke vrouw hebt, en je kan het niet laten, ga dan gewoon weg! En dan kan je hem overal in laten hangen. Zó'n leuke vrouw... daar is er toch maar een van die alles kan?!"

Boodschap van Noble

Wel zegt de Dordtse dat ze ook kan genieten van de verhalen. "Dat heeft toch iedereen wel? Niemand heeft het nu nog over corona. Heerlijk!"

Voor mannen die over de schreef gaan, heeft Noble nog wel een boodschap: "Voorlopig nou allemaal de lul in de broek houden. En handjes thuis."