Vanaf dinsdag zijn alle passagierslijsten van de schepen van de HAL die tussen 1900 en 1969 over de oceaan varen, online te doorzoeken. Ben je op zoek naar familieleden die met de HAL zijn vertrokken? Wil je weten met welk schip iemand naar Amerika is gegaan? Of wil je wel eens kijken of Bep van Klaveren en Daniel den Hoed eerste of tweede klasse reisden? Het is nu te vinden via de website van het Stadsarchief Rotterdam.