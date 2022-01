Robert Maaskant in FC Rijnmond na thuisnederlaag tegen Vitesse: 'Feyenoord is terug in de realiteit'

“Feyenoord is terug in de realiteit. Je kunt van Vitesse verliezen, dat is niet heel raar.” Robert Maaskant is duidelijk in zijn oordeel na de competitiehervatting van de Rotterdammers. En die ene wedstrijd zorgt voor conclusies over het restant van het seizoen. “Meedoen om de titel? Dat is veel te optimistisch. Feyenoord heeft een goede ploeg en kan zeker derde worden. Als een ploeg erboven een dip heeft, mag je misschien dromen van meer.”

Sinclair Bischop geeft in de voetbaltalkshow aan dat hij het puntenverlies niet los kan zien van het feit dat De Kuip leeg is. In een leeg stadion morst de club meer punten dan in de volle Kuip. En ook analyticus Thomas Verhaar wil niet doorslaan in negativiteit na één nederlaag. Maar dromen van een titel is voorlopig niet meer aan de orde. “Zolang je kan dromen van de titel moet je dat doen, als Feyenoord zijnde, heb ik eerder gezegd. En die droom staat nu even in de koelkast. Dat kan over vier wedstrijden opeens weer anders zijn, zo is het ook. Maar als je ziet hoe Ajax eigenlijk dit hele seizoen al verdedigt, dan gaan die niet veel morsen.”

Uiteraard spreekt Maaskant ook over de grote fout van Justin Bijlow. “Daar is ook niet tegenop te voetballen. Dit soort individuele fouten zitten er bij, al is deze iets groter dan een standaard fout. Hierbij kan je coachen wat je wilt, maar dan houdt het op. En in sommige wedstrijden kan je dat herstellen, maar tegen de sterkere ploegen niet.” Bijlow had in de slotfase van de eerste seizoenshelft ook geen sterke indruk achtergelaten. “Het blijven dingen die op zichzelf staan,” zegt Thomas Verhaar, ook doelend op de fouten tegen Maccabi Haifa en FC Twente. “En die fouten gaan er nog wel uit bij hem. Onderaan de streep vind ik hem nog steeds een sterke keeper. Schrijf hem niet te snel af, dat zal Louis van Gaal bij het Nederlands elftal ook niet doen.

Het gaat ook over Jens Toornstra die uit de basis is verdwenen en Alireza Jahanbakhsh die het nog altijd niet laat zien. “Feyenoord is dominanter geworden,” vertelt Maaskant zijn gedachtegang over die wissel. “Eerst had je Toornstra nodig voor meer versterking op het middenveld. Nu willen ze iemand die creatiever is in de kleine ruimte, rondom de zestien. Want daar moet Feyenoord een antwoord op vinden, tegenstanders bestrijden die daar sterk verdedigen. Vandaar dat er ook nog een nieuwe rechtsbuiten is aangetrokken,” doelend op de komst van Patrik Walemark.

Complimenten voor sterk spelend Sparta

Sparta kreeg met een 1-1 gelijkspel bij Cambuur te weinig, zag ook Robert Maaskant. “Cambuur miste door de Afrika Cup wel wat jongens die belangrijk zijn, maar dan nog is dit een goed punt voor Sparta. Ze speelden goed en heeft dan de pech dat de keeper een blunder maakt. Ik heb hem als derde keeper bij NAC Breda gehad en ik heb hem daar op de trainingen nooit zulke domme dingen zien doen. Dit is een incident.”

“Ik heb wel eindelijk wat hoop opgedaan en perspectief gezien. Er was strijdlust maar ook veel beter veldspel dan in de eerste seizoenshelft. Voor het eerst dit seizoen heb ik het gevoel dat Sparta er nog uit kan klimmen,” doelt Maaskant op de degradatiestrijd die gevoerd wordt in Spangen.

