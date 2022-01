Zijn jongeren die drugs uithalen een verloren generatie of niet?

Ouders die elke dag met angst het nieuws volgen uit vrees dat hun kind de krantenkoppen heeft gehaald; ze bestaan. Fadma Bouchataoui kent die gezinnen, met al hun verdriet en hun schaamte. Ze nemen de Rotterdamse opvoeddeskundige in vertrouwen en delen hun zorgen over de zoon die een verkeerde afslag heeft genomen en in de criminaliteit is beland.