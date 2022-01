Help de brievenbus-drol van Olli te vinden: 'Wie heeft de gouden tip?'

Het was een groot mysterie, afgelopen zomer: waar is de brievenbus-drol van olifant Olli gebleven? De brievenbus, die bij de mascotte van het Sophia Kinderziekenhuis hoort, was sinds augustus spoorloos. Inmiddels is er een nieuwe brievenbus-drol gemaakt door Olli, maar de olifant is helaas 'vergeten waar hij hem gelaten heeft'. Het ziekenhuis doet daarom een oproep aan kinderen om hem te vinden.

De brievenbus-drol die bij Olli hoort heeft een bijzondere functie: kinderen kunnen er namelijk gedichtjes, verhalen en tekeningen in stoppen. Zo schrijft het ene kind naar een vriendelijke verpleegkundige, een ander schrijft aan Olli: 'Ik hoop dat mijn zusje beter wordt'.

Een enkele keer stopt iemand er geld in. Vermoedelijk is dat de reden dat de drol gestolen is. Hoewel het ziekenhuis aangifte heeft gedaan van de diefstal, kwam de brievenbus niet boven water. Na het nieuws van de diefstal werd het ziekenhuis overstelpt met berichten van mensen die iets wilden doen om een nieuwe drol te laten maken, zoals een inzameling.

Zoektocht naar nieuwe drol

Inmiddels is er ook een nieuwe brieven-drol voor de kinderen. "Olli vond het zo erg dat hij geen contact meer zou hebben met de kinderen", vertelt Annelies Blom van het Sophia Kinderziekenhuis. "Toen hij dat hoorde heeft hij daarom meteen een nieuwe drol-brievenbus geproduceerd."

Er is alleen wel een vervelend detail: hij is kwijt. De dierenvriend vergat namelijk waar hij de drol nou precies had gelaten. "Wij dachten: misschien zijn er wel kinderen die willen helpen om Olli zijn drol terug te laten vinden." Hiermee hoopt het Sophia Kinderziekenhuis met de kinderen een zoektocht te starten. In het ziekenhuis zijn kleurplaten verspreid waar hints op staan van plekken waar de drol zou kunnen zijn.

Jonge speurneuzen die de gouden tip hebben, mogen een berichtje sturen sturen naar sophia.evenementen@erasmusmc.nl.

