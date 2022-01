Auto van Belgische verdachte ontvoering gevonden in Gorinchem, kind (4) spoorloos

De Belgische man had zijn auto achtergelaten bij een bedrijf in Gorinchem. De politie heeft de auto meegenomen en zoekt naar sporen van het kind.

Het verhoor van de verdachte heeft nog niets opgeleverd. In verband met de verdwijning van de kleuter is inmiddels een Amber Alert verstuurd. De politie zegt dat zij geen concrete aanwijzingen heeft dat het jongetje van vier jaar in de regio Gorinchem/Meerkerk zou verblijven.

Het jongetje komt uit het Belgische Sint Niklaas. Volgens andere media zou de aangehouden Belg eerder zijn veroordeeld wegens de betrokkenheid bij de dood van een ander kind.