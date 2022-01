Het weer van vandaag: grijs met mist

Een hogedrukgebied nabij de Britse Eilanden blijft tot in het weekend het weer in onze omgeving domineren. Het zorgt donderdag voor een noordwestelijke stroming waarmee (vooral in de bovenlucht) tijdelijk koudere lucht wordt aangevoerd. Het is dan wisselend bewolkt met verspreid een winterse bui. Op vrijdag passeert vanuit het westen een zwak warmtefront met lichte regen of motregen. In het weekend blijft het vrijwel droog met veel bewolking en slechts af en toe zon. Op donderdag wordt het een graad of 5, daarna wordt het zachter met in het weekend temperaturen van ongeveer 8 graden.