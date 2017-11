Calvijn Business School haalt geld op met nachtsporten

Tientallen leerlingen van de Calvijn Business School in Rotterdam-Charlois hebben zeker 500 euro opgehaald voor de Roparun met een nacht lang sporten, dansen en verstoppertje spelen voor het goede doel.

Het geld dat wordt opgehaald, gaat naar het Team Ondernemers Barendrecht, een van de Roparun-ploegen volgend jaar mei.

De actie was georganiseerd door leerlingen van havo 4 om hun docente bewegingsonderwijs, Alieke Grootenboer, te steunen. “Ik heb de kinderen verteld over kanker. Dan hoef ik niet veel meer uit te leggen’’, zegt Grootenboer. De 21-jarige Rotterdamse loopt zelf ook mee met de Roparun, eerst hoopt ze in april nog de marathon van Rotterdam voor de tweede keer af te leggen. "De leerlingen hebben nu hetzelfde gedaan als ik doe: een sportieve prestatie leveren om geld op te halen."

De sportnacht begon maandag om 18.00 uur. De leerlingen hebben onder andere een lesje yoga, kickboksen en voetbal gehad. Dinsdagmorgen om 06.00 uur was de actie afgelopen. Twee klassen deden mee, veertig leerlingen in totaal.