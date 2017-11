​Sensoren in Rotterdamse afvalcontainers

Alle 6540 Rotterdamse afvalcontainers voor glas, papier, plastic, metaal, drankenkartons, textiel en restafval krijgen vanaf vandaag een sensor die meet hoe vol de container zit. De zogeheten vulgraadmeter geeft een seintje als de container vol begint te raken.

"We rijden 240 vaste routes in Rotterdam", vertelt David Berg, directeur van Stadsbeheer. "Daarbij heb je het risico dat je een naar een container rijdt die nog niet vol is, of juist dat je te laat bent: dat er al vuilniszakken naast zijn gezet. Die twee dingen willen we voorkomen. We willen altijd op tijd bij een container komen: niet te vroeg, maar ook niet te laat."

Rotterdam is niet de eerste gemeente die vulgraadmeters in afval containers plaatst, maar is wel de enige die het voor zoveel containers invoert.

Efficiënt

De sensor zendt net als een vleermuis een ultrasoon geluid uit en meet elk uur hoe vol de container is. Op basis van die informatie wordt automatisch een efficiënte route gepland en wordt deze doorgegeven aan de chauffeurs. Vuilniswagens rijden op deze manier een route langs alleen volle containers.

Het plaatsen van de sensoren gebeurt na een succesvolle proef van bijna twee jaar in papiercontainers in alleen Rotterdam-Zuid. Daaruit bleek dat de vuilniswagen minder vaak hoefde te rijden en dat de containers op het moment van legen voor meer dan driekwart vol zaten.

De efficiëntere routeplanning zorgt voor een besparing op de kosten. Bovendien zorgt deze nieuwe manier van rijden voor minder vervoersbewegingen en CO2-uitstoot.

Dynamische routeplanning

De komende maanden worden fasegewijs de sensoren in alle 6540 afvalcontainers ingebouwd. Naar verwachting zullen de chauffeurs in januari 2018 de eerste textielcontainers volgens de dynamische routeplanning legen.