Volg Manchester City-Feyenoord via Radio Rijnmond

Gaat het geplaagde Feyenoord vanavond in de Champions League voor een stunt zorgen door Manchester City van winst af te houden? Je hoort het tussen 20.00 uur en 23.00 uur live en ononderbroken op Radio Rijnmond.

Feyenoord staat met nul punten uit vier duels onderaan in groep F van de Champions League. City is met de volle buit (12 uit 4) koploper. Eerder dit seizoen waren de Engelsen in de Kuip met 4-0 te sterk voor het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst. Vanavond wordt ook Napoli-Shakhtar Dontesk gespeeld. Bij verlies van de Italianen maakt Feyenoord kans te overwinteren in de Europa League.

Manchester City-Feyenoord begint om 20.45 uur. Onze verslaggevers Dennis van Eersel en Sinclair Bischop zijn er, samen met presentator Bart Nolles, van de eerste tot de laatste minuut bij. Tot aan de aftrap melden zij zich regelmatig op de verschillende kanalen van RTV Rijnmond (website, social media, tv en radio).

Dus... volg RTV Rijnmond en je mist niets.

Vanmiddag peilden Dennis en Sinclair alvast de sfeer in Manchester. Kijk hier de Facebook Live-video terug: