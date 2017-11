VIDEO: Dode bij ongeluk met vrachtwagens bij Hellegatsplein; A29 helemaal dicht

De brand was na korte tijd al geblust: de rookwolken waren van ver te zien - Foto: Gert1979

Bij een ongeluk op de A29 met twee vrachtwagens bij het Hellegatsplein ter hoogte van de Volkeraksluizen in de richting van Rotterdam is dinsdag een van de twee chauffeurs om het leven gekomen.

De ene vrachtwagen was geladen met ongebluste kalk. De andere was een vrachtwagen die bananen vervoerde. Het slachtoffer is de chauffeur van deze kalkwagen.

Bij de aanrijding was brand uitgebroken. De A29 is daardoor in beide richtingen dicht.

Omrijden

Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen waarschijnlijk tot 17:00 uur nog dicht is. Dit omdat de berging van de kalkwagen een tijd gaat duren: er moet speciaal een dieplader voor komen. De weg richting Bergen op Zoom zal eerder open gaan.

Verkeer kan omrijden via Dordrecht vanaf knooppunt Vaanplein via A15, A16 en A17 en vanaf knooppunt Sabina over A59, A17 en A16.

Hulpdiensten

De traumahelikopter is vlak bij het ongeluk geland om hulp te verlenen. Hulpdiensten uit de veiligheidsregio’s Rotterdam, Zuid-Holland Zuid en Midden en West Brabant zijn ter plaatse. De brand was na korte tijd geblust, de brandweer was nog wel een tijd bezig met nablussen.