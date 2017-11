Gouden Mossel voor René van der Gijp en Michel van Egmond

De Gouden Mossel van restaurant Kaat Mossel gaat dit jaar naar Dordtenaar René van der Gijp en Rotterdammer Michel van Egmond.

De oud-profvoetballer en voetbalanalist krijgt de prijs vanwege hun hechte band met de stad Rotterdam. De jury prees het tweetal voor hun succes en nuchtere kijk hiertegen. "Ik vind de prijs prachtig. Het is echt een mossel. Hij ziet er bijna eetbaar uit. Echt heel mooi", vertelt René van der Gijp.

Ook schrijver Michel van Egmond, die twee boeken schreef over Van der Gijp, is onderscheiden met een gouden mossel. "Het is een mooi ding. Ze hebben er aandacht aan besteed. Zelfs mijn naam en de datum zijn erin gegraveerd. Ik ben er hartstikke blij mee", zegt Michel.

Vorig jaar mochten Feyenoord-speler Dirk Kuyt en de Rotterdamse zakenman Willem van ’t Wout het mosselkunstwerk in ontvangst nemen.