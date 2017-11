Zeldzame schilderingen blijven in Dordt

Een verzameling zeldzame behangsels uit 1742 blijft voor Dordrecht behouden, dankzij de fondsenwerving- en crowfundingsactie 'Houd de herder bij de schapekoppen'.

De behangsels - zeg maar schilderingen op behang - zijn gemaakt door Aert Schouman voor een Dordtse patriciërswoning. Vorig jaar werden ze terug gevonden in Engeland.

Het Dordrechts Museum stelde het unieke werk ten tooon en begon ook een actie om de serie Il Pastor Fido (de trouwe herder) voor altijd als openbaar kunstbezit te kunnen behouden.

Dankzij crowdfunding door de Bedrijfsvrienden en de Vereniging Dordrechts Museum en bijdragen van het Mondriaan Fonds en de Vereniging Rembrandt is dat gelukt.

De serie behangsels uit de achttiende eeuw is de enige die in z'n geheel bewaard gebleven is en wordt beschouwd als het mooiste werk van Schouman (1710-1792), één van de belangrijkste schilders uit die tijd.

Donderdagmiddag zullen wethouder Piet Sleeking en directeur Peter Schoon in het Dordrechts Museum de cheques voor de aankoop in ontvangst nemen tijdens een feestelijke bijeenkomst.