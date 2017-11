Deel dit artikel:











Insulinespuiter sloeg ook toe in huis van Humanitas in Rotterdam Injectiespuit

De man die vast zit voor de moord op een verpleeghuisbewoonster in Puttershoek heeft mogelijk ook toegeslagen in De Wetering in Rotterdam-Beverwaard. Het slachtoffer in dit tehuis van Humanitas heeft het overleefd.

Het personeel is dinsdagmiddag bijgepraat over de verdenking tegen de 21-jarige verzorger. Hij zit sinds vrijdag vast. In 't Huys te Hoecke in Puttershoek zou hij een vrouw van het leven hebben beroofd met een overdosis insuline. Een slachtoffer in 't Huys te Hoecke werd onwel, maar bleef in leven. Het stoffelijk overschot van de dode vrouw is maandag opgegraven voor nader onderzoek.