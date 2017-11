Deel dit artikel:











A29 richting Rotterdam tot 05.00 uur dicht Een vrachtwagen met bananen en met meel botsten op elkaar

Het asfalt op de A29 richting Rotterdam is zo zwaar beschadigd dat de weg zeker tot 05.00 uur woensdagmorgen dicht is. De andere richting is wel open voor verkeer.

Bij een kop-staartbotsing tussen twee vrachtwagens bij Hellegatsplein kwam dinsdag een chauffeur om het leven. Een van de wagens vloog in brand. Het slachtoffer is een 47-jarige man uit het Belgische Wepion. De brandweer heeft de tank vol meel moeten slopen om bij de brand te komen. De chauffeur die om het leven kwam, was afkomstig uit België. De afsluiting van de A29 zorgde dinsdagmiddag voor veel verkeersdrukte ten zuiden van Rotterdam.