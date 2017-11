Feyenoord klaar in Europa na zure nederlaag in Manchester

Feyenoord heeft lang op een stunt kunnen hopen bij Manchester City, maar zag de koploper van Engeland in minuut 87 de enige goal van de wedstrijd maken. De Rotterdammers kregen daarvoor zelf de grootste kans via Steven Berghuis. Hierdoor is Feyenoord uitgespeeld in Europa, omdat Napoli van Sjachtar won met 3-0.

In de eerste helft had City veel de bal zonder hele grote kansen te creëren. Sergio Agüero mocht een keer uithalen vanaf de rand van het zestienmetergebied en zag Brad Jones redden. De grootste mogelijkheid was voor Bernardo Silva die te slap inschoot om de Feyenoord-doelman te verrassen.

Aan de andere kant werd een schot van Berghuis gekraakt en schoot Sam Larsson nipt voorlangs. Gelegenheidsspits Jean-Paul Boëtius had de beste kansen kunnen krijgen als hij iets scherper was geweest. Zo reageerde hij net te traag op een uitglijder van de keeper van City en nam hij de bal slecht aan in een kansrijke positie na een voorzet van Jens Toornstra.

Na 69 minuten kreeg Feyenoord een enorme kans via Berghuis. Na een wippertje van Larsson werd zijn knal van dichtbij gered door keeper Ederson. Niet veel later was Agüero dichtbij toen hij al vallend de bal net naast schoot. Vlak voor tijd brak Raheem Sterling door en wipte hij de bal subtiel over Jones.

Opstelling Feyenoord

Jones; Diks (72' Nieuwkoop), Van Beek, Tapia, Haps; Amrabat, Toornstra, Vilhena; Berghuis (82' Başaçıkoğlu), Boëtius (69' Jørgensen), Larsson.

Scoreverloop

87' 1-0 Raheem Sterling