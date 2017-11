Agent Sarah 'dolblij' met uitspraak over hoofddoek

Sarah Izat uit Rotterdam heeft de politiewereld deze week flink op z'n kop gezet. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde dat zij als politiemedewerker op het bureau haar uniform én een hoofddoek mag dragen. "Dit is een mooie eerste stap."

Sarah (26) zit een etmaal na de uitspraak alweer in de collegebanken op de Erasmus Universiteit. Maar haar gedachten tollen nog steeds zo rond, dat de lesstof oor-in oor-uit gaat. Daarom neemt ze de docent maar op met haar telefoon. "Kan ik thuis nog eens rustig terugluisteren wat er nu eigenlijk is gezegd."

Dolle vreugde

Doodzenuwachtig was ze maandag, de dag van de uitspraak. "Ik kon niet slapen en niet eten." Ze leefde tussen hoop en vrees. Toen was daar het voor Sarah positieve oordeel.

"Dolle vreugde. Mijn telefoon stroomde over. Berichtjes van trotse collega's, vrienden, mensen die ik al jaren niet meer had gesproken en zelfs van trotse familieleden in Iraaks Koerdistan."

Overheidsfunctie

Haar hoofddoek is belangrijk voor Sarah. "Ik ben hem uit eigen keuze op mijn achttiende gaan dragen. Ik was er klaar voor, zo voelde dat. Het viel samen met mijn verhuizing van Vlissingen naar Rotterdam. Een logisch moment. Hoefde ik ook niemand uit te leggen dat ik ineens met hoofddoek liep."

Via-via kwam ze bij de politie terecht. "Ik solliciteerde op een 'overheidsfunctie'. Geen idee wat het precies was." Dat bleek het politieblauw te zijn en de klik was daar.

Ze groeide door en nam vooral via de webcam-aangiftes op van mensen op afstand. "Nooit commentaar gehad op mijn hoofddoek." Ze daad haar werk in burgerkleding, een soort gedoogstatus. Normaal doen agenten dat werk in uniform.

Eerste stap

Bij haar vermoedelijk aanstaande functie als Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA) is een uniform onvermijdelijk. Het werd buigen of barsten. In overleg met haar werkgever stapte ze naar het College voor de Rechten van de Mens. Dat oordeelde dus in haar voordeel.

Dat het zwaarwegende advies van het Collega alleen haar persoonlijke situatie betreft vindt ze geen teleurstelling. Het straalt niet uit naar agenten die hun werk op straat doen. "De eerste stap is gezet. Er wordt over gepraat en dat is winst.

Sarah: "Ik doe het voor mezelf, maar ook voor de politieorganisatie die zulk belangrijk werk doet. Ik wil dat er meer mensen met mijn uiterlijk gaan werken. Ik ken genoeg moslima's die best willen, maar zich laten tegenhouden door hun hoofddoek."

Nog geen uniform met hoofddoek

Aanstaande zondag heeft ze haar eerste werkdag na de uitspraak. "Ik heb al contact gehad met mijn naaste collega's en leidinggevenden. De reacties zijn positief."

Ze verwacht zeker geen ijskoude sfeer. "Ik heb zin om weer aan de slag te gaan. Ik zal zeker geen uniform én hoofddoek dragen. Ik gun de politie de tijd om met een reactie te komen en dan gaan we rustig in gesprek met elkaar."