Berghuis: 'Dit doet gewoon pijn'

Ondanks dat Feyenoord goed speelde tegen Manchester City is aanvaller Steven Berghuis vooral teleurgesteld over de wedstrijd. 'In vergelijking met de vorige wedstrijden in de Champions League hebben we geen fouten gemaakt. Als je hem dan zo laat tegen krijgt, doet dat gewoon pijn.'

De buitenspeler moest zich vlak voor tijd laten vervangen, maar dat lijkt niet ernstig. 'Ik had wat last van mijn zij omdat ik op gevallen ben. Ik verwacht geen problemen voor zaterdag.' Berghuis kreeg na 69 minuten spelen een enorme kans om Feyenoord op voorsprong te zetten. Zijn inzet van dichtbij werk gekeerd door keeper Ederson. In het audiofragment is te horen hoe dat klonk op Radio Rijnmond.