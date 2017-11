Titelverdediger eenvoudig door in Zuid-Holland Korfbal Cup

KCC/SO uit Capelle heeft dinsdagavond makkelijk de derde ronde van de Zuid-Holland Korfbal Cup gehaald. De titelverdediger van het toernooi won met 12-42 op bezoek bij Korbis uit Waddinxveen.

Ook de verliezend finalist van vorig jaar is door. PKC/SWK uit Papendrecht versloeg in Dordrecht Oranje Wit met 19-27. Dinsdag speelde er nog twee eerste teams tegen elkaar in dit toernooi en dit waren de uitslagen daarvan.

HKV/Ons Eibernest – Erasmus 33-16

Futura - Meervogels 27-27.