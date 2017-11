Eén rijstrook A29 naar Rotterdam open

De A29 naar Rotterdam is woensdagochtend deels weer opengegaan. Rijkswaterstaat gaf één rijstrook vanaf Willemstad rond 07:30 uur vrij. Onduidelijk is nog wanneer de andere rijstrook zal worden vrijgegeven.

Rijkswaterstaat is nog bezig met het schoonmaken van het wegdek nadat dinsdagochtend een dodelijk ongeluk was gebeurd met een vrachtwagen.

De A29 zou eigenlijk rond 05:00 uur weer helemaal opengaan, maar dat liep uit.



Bij het ongeluk viel dinsdag een dode . Twee vrachtwagens botsten bij Hellegatsplein op elkaar nadat de Haringvlietbrug open was geweest.

Een van de wagens vloog in brand. De ene truck was geladen met ongebluste kalk. In de ander zaten bananen.

Rijkswaterstaat hoopte de weg 's middags alweer vrij te kunnen geven, maar dat duurt dus veel langer dan gedacht.