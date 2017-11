Deel dit artikel:











Voorbijganger vindt dode man in Rotterdam-West Foto: MediaTV

Bij de Spangesekade in Rotterdam-Delfshaven is een dode man gevonden. Een voorbijganger zag het stoffelijk overschot in het water en belde de politie.

Hoe het lichaam te water is geraakt, weet de politie nog niet. Ook is nog onbekend waaraan de man is overleden.