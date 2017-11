Minder geld voor onderhoud, RET schrapt banen

Bij de RET verliezen 24 medewerkers hun baan. Het Rotterdamse openbaarvervoersbedrijf krijgt de komende jaren minder geld van de Metropoolregio voor grootschalige projecten en onderhoud van de stations en het spoor.

De RET heeft besloten dat geld alleen nog in te zetten voor het reguliere onderhoud. Voor projecten, zoals het opknappen van stations, is geen geld. ''In plaats van elke vijf jaar het buitenwerk schilderen, kun je dat ook om de tien jaar doen'', legt de woordvoerder uit.

Omdat er minder werk is, heeft de RET ook minder mensen nodig om het werk voor te bereiden. Op die afdeling, het ingenieursbureau, vallen de ontslagen.

De veiligheid van de reizigers komt door de bezuinigingen niet in gevaar, zegt de RET.

De bezuiniging bij de Metropoolregio komt indirect voort uit de verminderde bijdrage van het Rijk. De diverse regio's hebben daarover eerder geklaagd bij de overheid.