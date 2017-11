Vader vermoorde Diego (10) uit Dordrecht blijft in cel

De vader van de vermoorde Diego uit Dordrecht blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechter in Rotterdam woensdagochtend besloten tijdens een korte zitting.

De 38-jarige Marcel S. zou zijn zoontje in maart van dit jaar hebben gewurgd. Justitie heeft onder meer DNA van de vader aangetroffen in de hals van het 10-jarige kind. Verder was hij als enige in de woning waar Diego werd gevonden.

De verdachte zit nu negen maanden vast en blijft ontkennen. Volgens zijn advocaat is er mogelijk een ander in de woning geweest, omdat er spullen ontbraken.

Afscheidsbrief

Diego werd op 1 maart dood gevonden in het huis van zijn vader op de Jan Vethkade in Oud-Krispijn. Het zusje van de jongen woonde daar ook, maar sliep op het moment van de moord bij haar moeder.

Later bleek dat de vader van Diego een afscheidsbrief had geschreven. Hij schreef daarin dat het zo allemaal beter was en "dat Diego ook mee wilde". De jongen zou een kalmeringsmiddel hebben gekregen voordat hij om het leven is gebracht.

In de nek van de jongen waren vezels aangetroffen, maar die matchen niet met de voorwerpen die zijn aangetroffen in de woning. Volgens justitie duiden de wurgsporen op een touw.

Schuifdeur

Advocaat Kim van de Wijngaart wees woensdag op details in de woning, die volgens haar veelzeggend zijn. "De schuifdeur stond open, terwijl die altijd dicht was. De voordeur zat niet op het nachtslot. Uit de jas op de kapstok was geld gehaald en er zat een joint in. Terwijl Marcel nooit blowde."

"Ook zijn bankpas en rijbewijs zijn verdwenen. Dit pas allemaal bij het scenario dat iemand anders in de woning is geweest."

De rechter in Rotterdam ging daar vooralsnog niet in mee. "Er zijn sterke aanwijzingen dat de verdachte betrokken was bij de dood van Diego." De rechtszaak gaat op 29 januari verder.