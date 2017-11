Nieuwe verbandwisselkamer moet angst brandwondpatiëntjes verminderen

Het Maasstadziekenhuis in Rotterdam

De verbouwing van de nieuwe kindvriendelijke verbandwisselkamer in het Brandwondencentrum Rotterdam vordert gestaag. Ondanks het mogelijke afhaken van een belangrijke sponsor, moet de ruimte in het Maasstad Ziekenhuis op 20 december gereed zijn.

De verbandwisselkamer is dan op tijd klaar om bijvoorbeeld jonge vuurwerkslachtoffers te kunnen behandelen.

De huidige ruimtes zijn kaal en kil en dragen niet bij aan het verminderen van de angst tijdens de behandeling. Iets wat wel nodig is, want een kwart van alle brandwondenpatiënten is jonger dan 5 jaar.

"De verbandwissels die de kinderen dagelijks ondergaan zijn pijnlijk en duren soms wel twee uur. Afleiding helpt om pijn te verminderen," aldus teamleider Rob van Komen.

De verbandwisselkamer komt in het Brandwondencentrum Rotterdam, op de derde etage van het Maasstad Ziekenhuis.

Tekort op begroting

Mogelijk trekt een belangrijke sponsor zich terug. Als dat zou gebeuren, ontstaat er een tekort op de begroting van het ziekenhuis. Ook zijn er nieuwe eisen aan het ontwerp toegevoegd, wat de kosten kan opdrijven.

Daarom gaat de fondsenwerving voor de verbandwisselkamer tijdens de verbouwing gewoon door.