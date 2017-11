Huizen Rotterdam-Carnisse ontruimd na vondst mogelijk explosief materiaal

Een aantal huizen in Rotterdam-Carnisse is woensdagochtend ontruimd, omdat in een naastgelegen woning explosieve vloeistoffen is gevonden. Het gaat om onder meer zwavelzuur, salpeterzuur en fosforstaven in vloeistof, zegt de politie.

Agenten gingen rond 09:30 uur kijken bij het huis aan de Van Swietenlaan. Ze waren gebeld door mensen die potjes met een verdachte inhoud hadden gevonden toen ze het huis van een overleden man aan het leeg halen waren.

Giftige stoffen



"We deden een doos open waar giftige en explosieve stoffen in zaten", vertelt Ricardo, een medewerker van een bedrijf dat huizen opruimt nadat iemand is overleden. "Allemaal potjes met een beetje water en een kurkje erin."

De politie riep een speciaal team op om onderzoek te doen. Ricardo: "Dat heeft ons wel gezegd dat er een paar ruiten uit waren gegaan als we een potje uit een raam hadden gegooid."

Leraar



Hoeveel huizen ontruimd zijn, is nog onduidelijk. De buurvrouw had net boodschappen gedaan toen ze haar huis niet meer in mocht. Doordat ze weinig contact had met haar buurman, had ze geen idee dat hij dit in huis had.

"Het was een heel aardige man, maar niet sociaal. Ik wist dus niet dat hij dit in huis had. Hij werkte als leraar, iets met autotechniek, maar was nu met pensioen."