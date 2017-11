Deel dit artikel:











Anti-zwartepietactivisten bekladden Sinterklaashuis Dordrecht De sloten werden bespoten met vloeibaar metaal

Het Sinterklaashuis in Dordrecht is in de nacht van dinsdag op woensdag belaagd door saboteurs die vloeibaar metaal in de sloten hadden gespoten. Ook hebben de onverlaten stickers op de gevels geplakt met de tekst ‘Zwarte Piet is racisme’. Wie de daders zijn, is onduidelijk.

Het was een race tegen de klok om om 10:00 uur open te kunnen. Medewerkers moesten eerst in hun eigen pand ‘inbreken’ en daarna de stickers verwijderen. Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht noemt de actie treurig. "Ieder mag zijn mening hebben, maar van andermans spullen blijf je simpelweg af", schrijft hij op Twitter.