Liveblog teruglezen: Gevelrammer lunchroom voor de rechter

De man die op 28 december 2016 na een krankzinnige autorit een lunchroom ramde op het Damplein in Dordrecht staat woensdagmiddag voor de rechter. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag.

De 45-jarige Dordtenaar reed met zijn auto met gierende motor en piepende banden slalommend over de Gravensingel en de Elzenlaan. Hij reed daarbij af op twee voetgangers, wat door de officier van justitie gekwalificeerd kan worden als een poging tot doodslag.

Verslaggever Thijs Blom volgde de zaak en deed vanaf 14:00 uur verslag via Twitter



'Een intelligente man'

De rit van de verdachte eindigde in de gevel van Laura's Keuken op het Damplein. Nota bene de lunchroom waar hij vaste klant was. Na de botsing stapte hij uit en maakte ruzie in de naastgelegen Snackbar Fons, waar hij ook vernielingen aanrichtte.

De doldwaze acties van de man riepen veel vragen en verbazing op. Zijn vriendin omschreef de dader als 'lief en rustig' en zijn advocaat, Martin Iwema, omschreef zijn cliënt als "een intelligente man, die niet in de gevangenis thuishoort."

'Opdracht van hogerhand'

De man verklaarde eerder dat hij "een opdracht van hogerhand" uitvoerde. Ook vroeg hij tot twee keer toe om onmiddellijke vrijlating, omdat hij belangrijk werk moest doen voor de wereldvrede, op verzoek van geheime diensten.

"Het is veiliger om u voorlopig in de gevangenis te laten zitten . Want stel je voor, dat we u vrij laten en u krijgt weer een opdracht van hogerhand", zei de officier van justitie tijdens de pro-forma zittingen op 2 maart en 29 augustus. Op beide dagen gaf de rechter de officier gelijk.

Psychisch onderzoek

De rechtbank oordeelde ook dat de man psychisch moet worden onderzocht. Dat is inmiddels gebeurd, zodat de rechtszaak vanmiddag kan worden voortgezet.

De lunchroom liep zware schade op en kon pas na elf weken weer open.