Nepverkopers in Rotterdam aangehouden

Twee nepverkopers zijn dinsdagavond op de Groeninx van Zoelenlaan in Rotterdam-IJsselmonde aangehouden. Het gaat om jongens van 16 en 20 jaar.

Ze deden alsof ze een mobiele telefoon wilden verkopen. Hun slachtoffer, een 35-jarige Dordtenaar, vonden ze via Marktplaats.

Hij was op zoek naar een telefoon en sprak met de jongens af in de buurt van een supermarkt op de Brouwersdijk in Dordrecht. Hij gaf de jongens geld, maar de Dordtenaar kreeg er geen telefoon voor terug.

De oplichters vertrokken naar Rotterdam, waar ze werden opgepakt. Daar vond de politie hun auto. In de wagen lag ook nog een nepwapen verstopt.