Franse familie krijgt geen vergoeding na dood dochter

De Franse familie van de au pair die in februari 2015 werd doodgereden in Rotterdam krijgt geen vergoeding. De moeder, vader en broer van het meisje hadden ieder 17.500 euro gevraagd.

Het 20-jarige meisje kwam destijds met haar fiets onder een vuilniswagen in de Zwart Janstraat in Rotterdam. De chauffeur is onlangs door de strafrechter veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur.

De nabestaanden waren ook naar de civiele rechter gestapt. Zij vroegen om vergoedingen voor shockschade en affectieschade. Beide claims zijn afgewezen.

Shock

Shockschade kan optreden als nabestaanden direct worden geconfronteerd met een dramatische situatie. De burgerrechter stelt vast dat de familie in Frankrijk was toen het meisje werd overreden. Zij hebben haar dus niet zelf op de plaats van het ongeval gezien.

Beelden van een beveiligingscamera tonen wel de vuilniswagen en de fietsster, maar niet het moment van het ongeval.

Nieuwe wet

Het verzoek om erkenning van affectieschade ligt nog ingewikkelder. Affectieschade gaat over het verdriet na een drama. Deze vorm van smartengeld bestaat in Nederland niet. Inmiddels is er wel een nieuwe wet die vergoedingen wegens affectieschade mogelijk maakt, maar die ligt nog bij de Eerste Kamer. De Rotterdamse rechter zegt daar niet op te kunnen vooruitlopen.

Deze beslissing is pijnlijk voor de nabestaanden, omdat in Frankrijk affectieschade wel al lange tijd bij wet is geregeld. Extra pijnlijk is dat alle claims worden afwezen en de Franse nabestaanden nu opdraaien voor de proces- en advocatenkosten. Zij moeten daarom 3600 euro betalen.