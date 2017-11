Rotterdamse Mariëlle voor één dag boerin in Zeeland

Voor één dag een beroep uitoefenen dat je altijd al een keer wilde proberen. Mariëlle van der Vlist uit Rotterdam ging de uitdaging aan en deed dinsdag mee aan het project Eendagsvlieg.

Omroep Zeeland liep met haar mee, terwijl Van der Vlist de dag begon met het voeren van de kalfjes. Met een melkfles van twee liter kregen de kalveren hun dagelijkse portie. Daarna mocht van der Vlist de hokken verschonen door strobalen van 22 kilo per stuk in de stallen van de kalfjes te gooien.

Glimlachend stapte ze over het stalen hek in het territorium van de dieren. "Ik ben helemaal niet bang voor de kalfjes en vind het geweldig om dit een keer mee te maken. Eigenlijk dacht ik dat ik vandaag de hele dag poep zou scheppen, maar dat valt reuze mee!"

Ik zweet me kapot! Maar het is wel heel leuk om een keer te doen. Mariëlle van der Vlist

Mariëlle van der Vlist

Boer André Marinissen is blij met de hulp van de Rotterdamse. "Normaal gesproken ben ik vaak alleen aan het werk tussen de melkkoeien, dus ik vind het wel leuk om een keer gezelschap te hebben".

Wanneer Van der Vlist klaar is met het bij elkaar vegen van het stro in de koeienstal, beseft ze dat het boerenleven best zwaar is.

"Als ik eraan denk dat ik dit tot mijn pensioen zou moeten doen, dan denk ik niet dat ik dat fysiek zou redden. Ik zweet me kapot! Maar het is wel heel leuk om een keer te doen."

Eendagsvlieg

Het initiatief is bedacht door Erwin Toet uit Zuid-Holland. Navraag leerde hem dat zijn vrienden iets heel anders zouden doen als geld geen rol zou spelen.

Het is een landelijk initiatief dat voornamelijk via sociale media mensen die eens een keer iets anders willen doen en bedrijven die de vrijwilligers willen ontvangen bij elkaar brengt.

Eendagsvlieg bemiddelt en regelt binnen een week een afspraak.