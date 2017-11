Jan Everse en Cor Pot in FC Rijnmond

FC Rijnmond heeft voor dit voetbalweekend weer twee topanalytici weten te strikken. Jan Everse zal op vrijdag aanschuiven in de studio van TV Rijnmond en Cor Pot doet dat op zondag. FC Rijnmond begint vrijdag om 17.18 uur en zondag om 20.19 uur en wordt op beide dagen ieder uur herhaald.

Met presentator Etienne Verhoeff en vaste gast Geert den Ouden zal Jan Everse, voormalig trainer van Sparta en FC Dordrecht, vooruitblikken op de duels van Feyenoord, Excelsior, Sparta en FC Dordrecht. In de uitzending zal ook een reportage te zien zijn over het werk dat de Braziliaanse Feyenoorder Eric Botteghin doet voor de stichting Power2Fly. Een stichting die kansarme kinderen in zijn geboorteland ondersteunt.

Cor Pot, voormalig bondscoach van Jong Oranje, zal zondag met presentator Bart Nolles en sportverslaggevers van RTV Rijnmond terugblikken op het voetbalweekend.

De duels van de regionale eredivisionisten zijn uiteraard ook live te volgen op Radio Rijnmond.