Gevonden explosieven Rotterdam naar Maasvlakte voor ontploffing De potjes met verdachte inhoud | Foto: MediaTV De potjes met verdachte inhoud | Foto: MediaTV

De explosieven die woensdagochtend werden gevonden in een woning aan de Van Swietenlaan in Rotterdam worden in de middag ergens op de Maasvlakte tot ontploffing gebracht.

De bewoners die geëvacueerd werden wegens ontploffingsgevaar mochten rond 15:00 uur weer terug naar huis. Het gaat om onder meer zwavelzuur, salpeterzuur en fosforstaven in vloeistof. De explosieven werden gevonden door medewerkers van een bedrijf dat huizen ontruimd na overlijden van een bewoner. Volgens de Explosieven Opruimingsdienst zou het weggooien van één potje er minimaal voor zorgen dat een aantal ruiten waren geknald. Dat kreeg een medewerker van het bedrijf woensdagochtend van de dienst te horen.