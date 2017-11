Deel dit artikel:











Gevelrammer moet van Justitie naar kliniek De dollemansrit eindigde in de gevel van Laura's Keuken

De chauffeur, die eind vorig jaar na een dollemansrit in Dordrecht een restaurant ramde, hoeft als het aan de officier van justitie ligt niet de cel in. De man is volgens het Openbaar Ministerie volkomen ontoerekeningsvatbaar.

In plaats van naar de gevangenis zou hij een jaar in een psychiatrische kliniek moeten worden opgenomen. De Dordtenaar daverde met gierende motor en piepende banden slalommend over de Gravensingel en de Elzenlaan. Hij reed daarbij af op twee voetgangers. Zijn rit eindigde in de gevel van Laura's Keuken op het Damplein. Na de botsing stapte hij uit en maakte ruzie in een naastgelegen snackbar. De schade aan Laura's Keuken was groot. De zaak kon pas na elf weken weer open. De man zegt dat hij een psychose had. Hij denkt zelf dat het eenmalig was, maar deskundigen denken dat de kans op herhaling groot is. De rechter doet over twee weken uitspraak.