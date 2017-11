Privécollectie boeken van Drs P. te zien in Erasmus Universiteit

Voor het gedichtje over 'Dolf en Ben' heeft Heinz Polzer in de oorlog vier maanden vastgezeten

Heinz Polzer - beter bekend onder zijn pseudoniem Drs P. - liet na zijn overlijden in 2015 een schat aan rijmwoordenboeken, notities over taal en humor en nooit eerder uitgebracht werk achter. Een selectie is te zien in de Erasmus Universeit, waar hij ooit zelf studeerde.

"Heinz studeerde economie aan de Nederlandse Economische Hogeschool. Hij was in zijn studententijd actief in het Rotterdamsch Studenten Corps. Dus eigenlijk is er eigenlijk geen betere plek voor zijn privécollectie," zegt blibliotecaris van het Rotterdamsch Leeskabinet Roman Koot.

John Krijgsman is al tientallen jaren groot fan van de zanger en tekstdichter Drs. P. en heeft hem zelf ook meerdere keren ontmoet. Door de tentoonstelling krijgt hij nu werk te zien, dat hij nog nooit eerder onder ogen heeft gehad. Waaronder het gedichtje over de vriendjes Dolf en Ben.

"Dit is het originele verhaal hoe het geprint stond in het studentenblad in 1942. Dit vind ik persoonlijk erg bijzonder om dit nu eindelijk in het echt te zien," zegt Krijgsman.

Het verhaaltje over Dolf en Ben, oftewel Adolf Hitler en Benito Mussolini, is Drs. P overigens duur komen te staan. Hij werd in de oorlog opgepakt en moest vier maanden vastzitten.

John krijgsman ziet zit als mooi voorbeeld van hoe je door deze tentoonstelling meer te weten komt over de Heinz Polzer als student. "Het geeft heel duidleijk weer hoe z'n leven verlopen is en waar hij in verschillende periodes zijn inspiratie vandaan haalde."

De tentoonstelling is tijdens openingsuren van de Universiteitsbibliotheek van de Erasmus Universiteit te zien van 23 november tot eind maart 2018.