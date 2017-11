Deel dit artikel:











Impact Eurogrit groter dan tot nu toe gedacht Schildersbedrijf in Vlaardingen zegt miljoenen te zijn verloren door de affaire met het vervuilde grit Sibelco uit Papendrecht en Eurogrit uit Dordrecht zijn voor de rechter gedaagd wegens de levering van het vervuilde straalgrit

De Eurogrit-affaire is veel groter dan gedacht. Niet 140, maar 594 bedrijven hebben gewerkt met straalgrit dat is vervuild met het kankerverwekkende asbest. Ook is het grit op 842 locaties gebruikt. Dat maakte de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid woensdag in de Dordtse rechtbank bekend.

Straalbedrijf Muehlhan had moederbedrijf Sibelco uit Papendrecht en Eurogrit uit Dordrecht voor de rechter gedaagd wegens de levering van het vervuilde straalgrit. Directeur Guy Tanguy van straalbedrijf Muehlhan eist 2,4 miljoen euro schadevergoeding van Eurogrit. Het bedrijf in Vlaardingen zegt miljoenen te zijn verloren door de affaire. "De 2,4 miljoen euro is een voorschot op de schadevergoeding", benadrukt advocaat Judith Mahn namens Muehlhan. "Het merendeel van het bedrag is gebaseerd op de saneringskosten van alle besmette locaties." Hetzelfde schuitje

Muehlhan gebruikte het grit onder meer bij schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden op een olieplatform, 35 kilometer uit de kust van Den Helder. Muehlhan gebruikte het grit onder meer bij schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden op een olieplatform, 35 kilometer uit de kust van Den Helder. Eurogrit reageerde dat het alleen het factuurbedrag voor het straalgrit wil vergoeden. Dat komt neer op zo'n 12.000 euro. Volgens de advocaat zitten Muehlhan en Eurogrit in hetzelfde schuitje. Eurogrit zegt bij de levering van de grondstof uit de Oekraïne niet te hebben geweten dat er asbest in het materiaal zat. "Uit deze rechtszaak blijkt dat Eurogrit geen enkele vorm van aansprakelijkheid ervaart", vervolgt advocaat Mahn. "Dit heeft zo'n grote omvang. Je kan hier niet voor weglopen. Dat doet Eurogrit wel." De rechtbank doet op 6 december een uitspraak.