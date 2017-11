Botteghin: 'Het missen van de Champions League doet pijn'

Eric Botteghin richt zich op het uitduel met Ajax, de eerste wedstrijd na de winterstop op 21 januari. Twee keer per dag werkt de Braziliaanse verdediger aan z'n herstel. Nu in Nederland, maar tot voor kort revalideerde hij in zijn vaderland Brazilië.

"Als ik hier zou zijn, zou ik alle jongens elke dag zien. Hoe ze zich voorbereiden op de Champions League. Dat moest ik missen. Vorig jaar hebben we keihard gewerkt om dat te halen en nu mis ik dat, omdat ik geblesseerd ben. Dat doet pijn."

Twee maanden geleden speelde Botteghin zijn laatste wedstrijd. Niet geheel toevallig ging het minder met Feyenoord, toen hij geblesseerd raakte. Maar er was ook goed nieuws. Feyenoord verlengde z'n contract tot de zomer van 2020. Uitgerekend in deze moeilijke periode en dat gaf Botteghin extra vertrouwen. "Ik heb een goed gevoel bij deze club. Of ik hier m'n carrière ga afsluiten is moeilijk te zeggen. Ik luister naar wat God mij zegt."