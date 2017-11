Pioniers van de Nederpop LIVE in Rijnmond Nu!

De theatertour van Johan Derksen 'De pioniers van de Nederpop' is een razend succes. Het publiek krijgt één groot feest der herkenning met optredens van de grondleggers van de Nederlandse popmuziek!

The Shoes, The Motions, The Earrings. De nummers van weleer komen weer tot leven, gemaakt door de artiesten van toen. In de studio ontvangt Ruud de Boer de rotten in het vak Theo van Es (The Shoes) en Rudy Bennet (The Motions) en Johan Derksen praat mee via een liveverbinding.

Laat je meevoeren naar die mooie tijd van de Nederpop en luister so wie so naar het laatste uur van Rijnmond Nu, tussen 1800 en 1900 uur!

