Hoekman plaatst zich met Oranje voor WK curling: 'Maar goud blijft het ultieme doel'

Laurens Hoekman uit Bergschenhoek heeft zich woensdag met het Nederlands curlingteam geplaatst voor het wereldkampioenschap dat in april 2018 in het Amerikaanse Las Vegas wordt gehouden. Oranje won woensdag op het EK met 6-5 van Italië en dat is voldoende voor een WK-ticket.

Ook kwalificatie voor de halve finales van het EK is nog mogelijk. "Plaatsing voor het WK was één van de doelen, maar het ultieme doel blijft goud op het EK", zegt hij tegenover RTV Rijnmond.

De wedstrijd tegen Italië was een spannende. "Het scorebord was steeds heel tight. We hebben nooit echt een grote voorsprong kunnen opbouwen tegen Italië. Het was tot de laatste steen spannend."

Donderdag treden de curlingmannen aan tegen Schotland. "Schotland is een goed en ervaren team. Maar niet een team dat we nog nooit verslagen hebben. Twee jaar geleden op het EK, wonnen we nog van ze. We moeten net als vandaag (woensdag, red.) een goede wedstrijd neerzetten, dan is alles mogelijk."

Olympische Spelen

Na het EK gaat Hoekman met de nationale selectie naar Tsjechië, voor het Olympische Kwalifcitatie Toernooi van de Winterspelen in Zuid-Korea. "Kwalificatie voor de Olympische Spelen is een realistisch doel. Er doen acht landen aan mee en uiteindelijk gaan er twee met een ticket vandoor.

Een aantal teams waar we op het EK tegen speelden, spelen we dan ook tegen. Elke wedstrijd die we hier speelden, was een goede wedstrijd met kansen. We hebben niet alles gewonnen, maar dat betekent niet dat we over twee weken ook per se verliezen."

