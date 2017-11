Oude roltrappen van Maastunnel omgetoverd tot Rottbankies

De eerste Rottbankies konden woensdag door hun nieuwe eigenaars mee naar huis worden genomen. Ze zijn gemaakt van het hout van de oude roltrappen in het voetgangersgedeelte in de Maastunnel. Dat had wel wat voeten in de aarde. Letterlijk, want voor het Rottbankies werden, moest het wel eerst worden schoongemaakt...

Kilo's en kilo's troep heeft maakster Linda Post van de oude houten trappen in de Maastunnel geschraapt. Maastunnelkoek, zoals het in de werkplaats werd genoemd. Maar met succes: van de 120 'bankies' kon de eerste helft donderdag worden opgehaald.

Volgens Post was het een flinke klus. "In het schoonmaken zat de meeste tijd. Het was een uitdaging, omdat er veel smeer op roltrappen zit. Plus de rest van de viezigheid die mensen onder hun schoenen hadden, vonden wij weer mooi terug.''

Een stukje geschiedenis van Rotterdam bleef over. ''Ik vond het zo'n gaaf initiatief, ik moest er gewoon een hebben'', vertelt Frans. Hij stond vroeger ook wel eens op de roltrap, stond doodsangsten uit omdat het zo steil was, maar het kwam altijd goed. Nu vindt hij het prachtig dat hij een bankje heeft weten te bemachtigen.

''Tsja, wat betekent een stukje Rotterdam in huis hè? Misschien dat ik er een tafeltje van maak. Ik ga eens kijken in huis.''

Een trap bestaat uit ongeveer 200 treden, daar kunnen 100 bankjes van worden gemaakt. Post: ''We hebben acht trappen, dus we kunnen nog wel even vooruit.'' Vooralsnog zijn de Rottbankies uitverkocht, maar Post is niet bang dat er geen nieuwe lading meer aankomt. Ze is er zelfs over in gesprek met de gemeente.

En voor wie niet gelooft wat er allemaal voor zooi van de trappen af komt: Post heeft een tas van de Maastunnelkoek bewaard, als bewijs.