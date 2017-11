Goedenraadweg in de race voor Lief en Leed-Kanjerprijs

Opzoomeren is een bekende Rotterdamse term voor bewoners die zich vrijwillig inzetten voor hun straat. Een aantal straten blinkt daarin enorm uit. Daar staan buren voor elkaar klaar met een luisterend oor en een helpende hand. Zeven straten in Rotterdam zijn genomineerd voor de Lief en Leed-kanjerprijs, omdat daar de burenhulp daar wel heel uitzonderlijk is.

Eén van de uitblinkers in burenliefde is - de naam zegt het eigenlijk al - de Goedenraadweg in Rotterdam-Beverwaard. Met een high five toont gangmaakster Hellen Geldorp hoe blij ze is met de nominatie."We zijn heel trots op onze straat. We leven hier met elkaar en voor elkaar."

Geldorp kent iedereen, helpt iedereen en schakelt ook buren in. Bij haar staat altijd de koffie klaar. "Ik ben een sociaal mens. Geef me geen zeem en zet me niet aan het koken. Laat mij maar met mensen omgaan. Mijn man noemt me altijd Moeder Theresa. Zo ben ik."

Er voor elkaar zijn is geen loze belofte in de Goedenraadweg. "Het begint met luisteren naar elkaar, samen oplossingen bedenken en dan gaan we langs de huizen wie kan helpen."

Veel bewoners van de straat hebben zo hun beslommeringen: ziek, eenzaam, weinig geld, soms geen eten. "Als mensen geen voedsel meer hebben, wordt dit met zijn allen ingezameld en langs gebracht."

Positieve vibe



Met haar charmante glimlach krijgt Hellen Geldorp een hoop gedaan. Dat merk je gelijk als je met haar op stap gaat en bij een aantal buren aanbelt. Bij Lucille zwaait de deur open. Zij heeft een druk bestaan (kinderopvang aan huis), maar is de beroerdste niet om zich ook in te zetten voor haar straat. "Working, working, working. Lucille is een bezige bij", zegt ze in de deuropening, "maar ik plan alles voor de buurt tussendoor. "

Voor haar is de straat overigens niet af. "Leuke buurt en goede sfeer maar we moeten hem leuker maken.", zegt Lucille.

Overbuurman Julien beaamt dat een prettige straat afhankelijk is van de inzet van haar bewoners. Hij geeft gratis kickboks-trainingen aan kinderen in de wijk. "Ik ken bijna iedereen en als je samen dingen doet, groei je naar elkaar toe en ontstaat er een positieve vibe in de Beverwaard."

Donderdagavond wordt op het Rotterdams stadhuis de Lief- en Leedkanjerprijs uitgereikt aan de straat met de grootste burenliefde. Een jury van 150 Rotterdammers bepaalt welke van de zeven genomineerden er met de prijs vandoor gaat. De hoofdprijs is vijf minuten gratis winkelen bij een supermarkt. Niet voor jezelf, maar voor een activiteit in de straat.