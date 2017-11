Kinderdijk pakt overlast van toeristen aan

Steeds meer toeristen weten het Werelderfgoed Kinderdijk met zijn beroemde molens te vinden. Dat zorgt ook voor overlast. Daarom is woensdag begonnen met de aanleg van een speciale uit- en instapzone voor bussen.

De bussen zorgen nu nog regelmatig voor opstoppingen op de smalle dijk naar de molens. Door de nieuwe zone komen de bussen niet meer verspreid over het dorp stil te staan. Ze zetten bezoekers af en wachten buiten het dorp tot ze weer opgehaald kunnen worden.

Parkeerproblemen



De uit- en instapzone is een van de maatregelen om de grote stroom aan bezoekers in en rondom Kinderdijk beter te regelen. Omwonenden klagen al langer over parkeerproblemen en dus wordt parkeergelegenheid gecreëerd in het havengebied van Alblasserdam. Ook wordt geprobeerd de toeristen zoveel mogelijk via het water te laten komen.

In 2016 maakten al 60.000 bezoekers gebruik van de Waterbus en bezochten 110.000 bezoekers Kinderdijk met een riviercruise. Die aantallen willen de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk en de gemeenten Molenwaard en Alblasserdam graag nog opkrikken.

De uit- en instapzone moet in maart 2018 klaar zijn.