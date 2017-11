Deel dit artikel:











Sinterklaascircus in Spangen stopt 'na ruzie over kleur van pieten' Initiatiefnemer bedreigd bij onenigheid over roetveegpieten Burgemeester Aboutaleb was zaterdag nog bij de aftrap van het circus in Spangen Sinterklaas

Het Sinterklaascircus in Spangen heeft al na twee dagen de handdoek in de ring gegooid. Initiatiefnemer Wouter Zuidema en gemeentekantoor WMO Radar lagen in de clinch over de kleur van de Sinterklaashulpen.

"Mijn Pieten waren egaal bruin en goedgekeurd door WMO Radar", zegt initiatiefnemer Wouter Zuidema van het Sinterklaascircus. "Woensdag kreeg ik ineens via een app te horen dat het roetveegpieten moesten zijn", zegt Zuidema. "Zo niet dan zou ik geen water en stroom meer voor het circus krijgen van WMO Radar." Het kantoor erkent dat er een verschil mening was over de invulling van Zwarte Piet. "Het klopt dat wij niet wilden samenwerken met het Sinterklaascircus als het uiterlijk van de pieten niet werd aangepast", zegt David Forbes van WMO Radar. "Wij vinden het circus een mooi initiatief dat wij graag wilden faciliteren en hebben daarom onze sponsoring aangeboden. Alleen zijn wij ook voorstander van een geleidelijke aanpassing van Zwarte Piet." Bedreigingen

Zaterdag werd het Sinterklaascircus - een initiatief voor kinderen uit arme gezinnen - nog gezocht door burgemeester Aboutaleb. Diezelfde dag kwamen twee tegenstanders van Zwarte Piet naar de tent om te demonstreren. Een van hen zou lid zijn van de gebiedscommissie. Daarna kreeg Zuidema bedreigingen op zijn Facebookpagina. "Ik vond het na zondag onverantwoord om nog verder te gaan." Het was de bedoeling dat het circus een weeklang naast het Spartastadion zou staan. Dordrecht

Ook in Dordrecht had een Sinterklaas-initiatief hinder van tegenstanders van Zwarte Piet. Daar werd vloeibaar metaal in de sloten van het Sinterklaashuis gespoten, zodat het huis lastig toegankelijk was. Op het huis waren ook stickers geplakt met de tekst 'Zwarte Piet is racisme'.