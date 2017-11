Michel van Egmond wint voor de derde keer NS Publieksprijs

De Rotterdamse schrijver Michel van Egmond heeft de NS Publieksprijs gekregen voor zijn boek De wereld volgens Gijp. De uitslag werd bekend gemaakt in De Wereld Draait Door.

Het is al de derde keer dat Van Egmond de NS Publieksprijs wint. In 2013 voor zijn eerste boek over René van der Gijp, een jaar later voor een boek over Wim Kieft.

De NS Publieksprijs bestaat uit een beeld en 7500 euro. Van Egmond en Van der Gijp wonnen deze week samen ook de Gouden Mossel, een onderscheiding van het Rotterdamse restaurant Kaat Mossel.